Белгосуниверситет объявил конкурс на разработку студенческого талисмана. Этот проект приурочен к 100-летию вуза, проинформировали sb.by в пресс-службе БГУ.
Уточняется, что цель конкурса – объединить студенческое сообщество университета, раскрыть его творческий потенциал, а также поддержать инициативы, направленные на повышение авторитета, сохранения и приумножения вузовских традиций.
Поучаствовать в конкурсе и предложить свою креативную идею могут студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники БГУ. Принимаются индивидуальные и коллективные проекты. Тем, кто хочет принять участие в проекте, нужно успеть зарегистрироваться по этой ссылке и прикрепить графическое изображение талисмана. Времени осталось немного – до 15 августа включительно.
Образ должен отображать особенные качества студента БГУ. Также у талисмана должно быть имя и легенда создания. Как уточнили в пресс-службе вуза, «на основании лучшего предложения создадут ростовую куклу-талисман, которая в последующем будет главным героем студенческих праздников и мероприятий».
Победителя конкурса ждет не только признание, но и специальный приз – планшетный компьютер.
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БГУ объявил конкурс на разработку студенческого талисмана
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