БГМУ опубликовал в открытом доступе курс лекций по COVID-19 для медиков и заинтересованных пациентов

Обучающий видеокурс преподавателей Белорусского государственного медицинского университета по COVID-19 выложен в открытом доступе на сайте ведущего медицинского университета страны. Видеокурс предназначен для будущих врачей, но информация, содержащаяся в нем, будет интересна многим пациентам.
– На протяжении нескольких недель преподаватели различных кафедр и факультетов Белорусского государственного медицинского университета в онлайн-формате читали курс лекций по коронавирусной инфекции COVID-19, – проинформировала пресс-секретарь БГМУ Оксана Курбеко. – Они затрагивали различные аспекты данного заболевания, начиная от его этиологии и заканчивая лечением пациентов, в том числе имеющих сопутствующие патологии. Курс прошел успешную апробацию. Его первыми слушателями стали обучающиеся ведущего медицинского учреждения образования. А теперь данные лекции доступны для ознакомления не только будущим, но и состоявшимся врачам.
Тематические выступления размещены на главной странице официального портала БГМУ в разделе COVID-19.
– Надеемся, что обучающий курс будет полезен медицинским специалистам, а также людям, интересующимся, пожалуй, самой актуальной на сегодня проблемой коронавируса, – отметила пресс-секретарь БГМУ.
Действительно, темы лекций очень актуальны. К примеру, заведующая кафедрой поликлинической терапии Елена Яковлева прочитала лекцию «Амбулаторная практика: актуальные вопросы организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19», где сделала акцент на правилах оформления листа для врачебной записи в медицинской карте амбулаторного больного, оформлении рецепта врача и листка нетрудоспособности пациента. Доцент 2-й кафедры хирургических болезней Вячеслав Козлов проинформировал об особенностях течения острых хирургических заболеваний на фоне COVID-19. Заведующая кафедрой общей гигиены Наталья Бацукова рассказала об организации питания пациентов при коронавирусной инфекции. Всего на портале БГМУ доступно 15 лекций и две видеоинструкции – по надеванию и снятию специального комбинезона для тех, кто контактирует с больными.
Белорусский государственный медицинский университет – ведущее высшее медицинское учебное учреждение Беларуси. Обучение в университете на первой и второй (магистратура) ступенях высшего медицинского образования осуществляется на 72 кафедрах (29 – теоретического профиля, 43 – клинического). Учебные занятия по клиническим и специальным дисциплинам организованы более чем на 70 базах учреждений здравоохранения и научно-практических центров Минска.
Фото: БЕЛТА
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БГМУ опубликовал в открытом доступе курс лекций по COVID-19 для медиков и заинтересованных пациентов
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