Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. БГМУ опубликовал в открытом доступе курс лекций по COVID-19 для медиков и заинтересованных пациентов

БГМУ опубликовал в открытом доступе курс лекций по COVID-19 для медиков и заинтересованных пациентов

Обучающий видеокурс преподавателей Белорусского государственного медицинского университета по COVID-19 выложен в открытом доступе на сайте ведущего медицинского университета страны. Видеокурс предназначен для будущих врачей, но информация, содержащаяся в нем, будет интересна многим пациентам.


– На протяжении нескольких недель преподаватели различных кафедр и факультетов Белорусского государственного медицинского университета в онлайн-формате читали курс лекций по коронавирусной инфекции COVID-19, – проинформировала пресс-секретарь БГМУ Оксана Курбеко. – Они затрагивали различные аспекты данного заболевания, начиная от его этиологии и заканчивая лечением пациентов, в том числе имеющих сопутствующие патологии. Курс прошел успешную апробацию. Его первыми слушателями стали обучающиеся ведущего медицинского учреждения образования. А теперь данные лекции доступны для ознакомления не только будущим, но и состоявшимся врачам.

Тематические выступления размещены на главной странице официального портала БГМУ в разделе COVID-19.

– Надеемся, что обучающий курс будет полезен медицинским специалистам, а также людям, интересующимся, пожалуй, самой актуальной на сегодня проблемой коронавируса, – отметила пресс-секретарь БГМУ.

Действительно, темы лекций очень актуальны. К примеру, заведующая кафедрой поликлинической терапии Елена Яковлева прочитала лекцию «Амбулаторная практика: актуальные вопросы организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19», где сделала акцент на правилах оформления листа для врачебной записи в медицинской карте амбулаторного больного, оформлении рецепта врача и листка нетрудоспособности пациента. Доцент 2-й кафедры хирургических болезней Вячеслав Козлов проинформировал об особенностях течения острых хирургических заболеваний на фоне COVID-19. Заведующая кафедрой общей гигиены Наталья Бацукова рассказала об организации питания пациентов при коронавирусной инфекции. Всего на портале БГМУ доступно 15 лекций и две видеоинструкции – по надеванию и снятию специального комбинезона для тех, кто контактирует с больными.
Белорусский государственный медицинский университет – ведущее высшее медицинское учебное учреждение Беларуси. Обучение в университете на первой и второй (магистратура) ступенях высшего медицинского образования осуществляется на 72 кафедрах (29 – теоретического профиля, 43 – клинического). Учебные занятия по клиническим и специальным дисциплинам организованы более чем на 70 базах учреждений здравоохранения и научно-практических центров Минска. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Пережившая в годы Великой Отечественной войны трагедию деревня Грива возродилась из пепла и продолжает жить и развиваться
В Японии вспышку птичьего гриппа зафиксировали уже в десяти префектурах
Торгово-промышленные палаты Минска и турецкого Чорлу намерены возобновить сотрудничество
В Шкловском районе при пожаре погиб пенсионер
Беларусь и Венесуэла обсудили перспективы сотрудничества в строительной сфере
Очередной сон Веры Павловны
БЖД ввела новый график движения поездов
Тренируется сбрасывать елку? Кошка уморительно проверила на прочность новогодние игрушки (Видео)
В Минске автомобиль столкнулся с автобусом
В Японии нашли рыбацкую лодку, унесенную цунами в 2011 году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недалекое будущее
Во Франции выигран рекордный в истории Европы джекпот
Картина коронавируса в мире за последние сутки - более 656 тыс. случаев заражения
Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря
В массовых столкновениях в Тунисе ранены более 30 человек
В Минском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист
Гороскоп на 14 декабря
Новогодний бал для школьников прошел в Бобруйске
Участники саммита МОК выразили уверенность в успешном проведении Игр в Токио и Пекине
Белорус Кирилл Маскевич вышел в финал индивидуального Кубка мира по борьбе
Генсек ООН призвал страны объявить ЧП в области климата
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Крик души
В столице автомобиль наехал на нетрезвого пешехода
«Зенит» взял верх над московским «Динамо» в матче футбольного чемпионата России. Дзюба оформил голевой дубль
«Гомель» обыграл молодечненское «Динамо» в чемпионате Беларуси по хоккею
В Риге проходит акция протеста против ограничений из-за пандемии
Российский ученый: Беларуси и России объявлена серьезная информационная война
На манифестации в Париже задержан 81 человек
Хоккеисты "Юности" уступили оршанскому "Локомотиву" в матче чемпионата Беларуси
В Техасе потерпел крушение вертолет, есть погибшие
Российский эксперт: историческая политика - вопрос национальной безопасности
Американские медики обнаружили антитела к COVID-19 в образцах крови, взятых до начала пандемии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недобизнесмены
Умар Кремлев избран президентом Международной федерации бокса
Бразильские аметисты, железные метеориты и экспонаты эпохи мамонтов — в БГУ после реконструкции открыт крупнейший университетский Музей геологии
"Борисфен" разгромил баскетболистов РЦОП-СДЮШОР в чемпионате Беларуси
В Брестской области за 11 месяцев выявлено более 2,3 тыс. пьяных водителей
Белорусский голкипер Иван Мороз признан лучшим игроком тура гандбольной ЛЧ
В Бресте грузовой микроавтобус насмерть сбил пенсионерку
Фийон-Майе победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Волейболисты "Шахтера" выиграли Кубок Беларуси
Мужчина погиб при пожаре в Шумилинском районе
2586 солдат и громогласное «ура»: как прошла Военная присяга в 72 объединенном учебном центре
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
А у нас во дворе…
Житель Верхнедвинска незаконно завладел не менее Br30 тыс.
«Цмокi-Мiнск» потерпели поражение от «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ
В Киеве после реставрации открылась Андреевская церковь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ