БГМУ активизирует сотрудничество с Ираном

Активизация сотрудничества Белорусского государственного медицинского университета с учреждениями образования Ирана стала одной из главных тем обсуждения на встрече представителя Верховного руководителя Исламской Республики Иран по вопросам иранских студентов в Европе Ахмада Ваэзи и советника по науке, курирующего вопросы иранских студентов, обучающихся в Беларуси, Мохсена Наджафи с представителями БГМУ, сообщили в вузе.

– Основной целью визита стало ознакомление с организацией образовательного процесса, структурой университета, системой высшего медицинского образования Беларуси, обсуждение вопросов развития белорусско-иранского сотрудничества в сфере высшего медицинского образования, а также перспектив налаживания межвузовского взаимодействия и привлечения граждан Ирана для обучения в Белгосмедуниверситете, – проинформировала методист отдела международных связей БГМУ Анастасия Карначева.

По словам исполняющей обязанности ректора Ирины Мороз, численность обучающихся из Ирана в университете остается высокой, что свидетельствует о востребованности как белорусского высшего медицинского образования, так и послевузовского образования. Например, в БГМУ на первой ступени высшего образования обучается 281 студент, в клинической ординатуре – 40 ординаторов. Среди иранских граждан есть много талантливых личностей, которые являются победителями и призерами престижных международных олимпиад по медицине, имеют научные публикации, являются активом студенческого общества.

Гости из Ирана заметили, что иранские абитуриенты уезжают на обучение в другие страны из-за высокой конкуренции на родине. Ведомые мечтой стать высококвалифицированными врачами, абитуриенты рассматривают медицинские вузы зарубежья. Белорусский государственный медицинский университет предоставляет образовательные услуги на английском языке, комфортную поликультурную и безопасную среду для иранских граждан. Задача же министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана – убедиться в качестве полученного в Беларуси образования.

– Ахмад Ваэзи и Мохсен Наджафи подчеркнули, что в данном аспекте БГМУ имеет хорошую репутацию, доказанную многолетней подготовкой кадров для практического здравоохранения Ирана, – отметила Анастасия Карначева.

Стороны обсудили вопросы признания диплома БГМУ министерством здравоохранения и медицинского образования Ирана. К слову, в данном направлении ведется работа уже не первый год. Гости предложили наладить более тесные контакты между БГМУ и медицинскими университетами Ирана в области подготовки иранских граждан для поступления в ведущий медицинский университет Беларуси, обменяться опытом касательно организации образовательного процесса. Кроме того, было предложено провести совместный образовательный семинар с одним или несколькими партнерами БГМУ из Ирана (к примеру, с Тегеранским университетом медицинских наук) для налаживания прямого взаимодействия по вопросам обучения иранских студентов, так как обе стороны заинтересованы в том, чтобы абитуриент, поступающий в Белорусский государственный медицинский университет, обладал высоким уровнем знаний по профильным предметам.

– отметила Анастасия Карначева.