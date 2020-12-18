Чтобы злоумышленники не воспользовались данными и финансами пользователей онлайн-банков, заходить в подобного рода приложения нужно только с отдельного устройства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента "Ростелекома" по информационной безопасности Игоря Ляпунова.
– У вас должно быть отдельное устройство (например, компьютер) для онлайн-банка и корпоративных приложений и отдельное – для посещений недоверенных сайтов. Эти два мира не должны пересекаться. Ну и, конечно, лучше не заходить туда, где предлагают что-то скачать бесплатно, без рекламы и без регистрации, – рассказал Игорь Ляпунов.
Эксперт также добавил, что пользователи часто пренебрегают этим правилом кибергигиены, потому что "им так удобнее". Легче ведь придумать один простой пароль и использовать его для всех аккаунтов.
– Но важно помнить, что это удобство дорого обходится: получив ваши логин и пароль от аккаунта на одном слабо защищенном ресурсе – например, интернет-магазине, злоумышленники попробуют использовать их для взлома всех остальных ваших учетных записей. А это уже может быть и интернет-банк, и почта. Поэтому первое правило – парольная политика, длинные, сложные, неповторяющиеся пароли, которые хотя бы и раз в полгода надо менять, – рекомендует специалист.
Еще одним важным правилом кибербезопасности является установка обновлений программ или операционных систем.
– Если у вас на телефоне, планшете или компьютере не установлено 10 обновлений, вы в опасности... Как только у вас появляются предложения обновить ПО, нужно это делать не откладывая. Вам дают в руки инструмент защиты – используйте его, – подчеркнул эксперт.
Фото: pixabay.com
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Безопасно заходить в онлайн-банк можно только с отдельного устройства – эксперт
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