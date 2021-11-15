Беженцы пока не собираются покидать пункт пропуска "Кузница"

Несмотря на полное отсутствие условий для длительного пребывания, беженцы серьезно настроены оставаться на территории пропускного пункта "Кузница" как можно дольше. Они сидят практически плечом к плечу, занимая большую часть его территории непосредственно у границы с Польшей. Некоторые даже развернули спальные мешки и улеглись в них, чтобы согреться.
Часть беженцев осталась на территории рядом с пунктом пропуска для того, чтобы иметь возможность греться у костров. Здесь не так много деревьев, как на месте прежнего лагеря, поэтому многие вынуждены поддерживать огонь, бросая туда влажную траву, из-за чего все вокруг окутано густым едким дымом.