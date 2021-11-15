Беженцы пока не собираются покидать пункт пропуска "Кузница"

Часть беженцев осталась на территории рядом с пунктом пропуска для того, чтобы иметь возможность греться у костров. Здесь не так много деревьев, как на месте прежнего лагеря, поэтому многие вынуждены поддерживать огонь, бросая туда влажную траву, из-за чего все вокруг окутано густым едким дымом.