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Беженцев устроят на ночлег в логистический центр

Прямо сейчас многие беженцы направляются в логистический центр, где им организуют комфортный ночлег. Пограничники обеспечивают безопасное и стабильное передвижение данной группы.


Скорее всего, все беженцы сегодня будут ночевать в помещении, где они смогут погреться и просушить мокрые вещи.

Как сообщает БЕЛТА, подготовить логистический центр губернатору Гродненской области Владимиру Каранику поручил Президент. Прежде всего он предназначен для размещения женщин и детей.



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Беженцы разбирают гуманитарную помощь.

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Медики оказывают первую помощь в лагере.

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Фото: Алексей БИБИКОВ
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