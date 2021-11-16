Беженцев устроят на ночлег в логистический центр

Прямо сейчас многие беженцы направляются в логистический центр, где им организуют комфортный ночлег. Пограничники обеспечивают безопасное и стабильное передвижение данной группы.
Скорее всего, все беженцы сегодня будут ночевать в помещении, где они смогут погреться и просушить мокрые вещи.
Как сообщает БЕЛТА, подготовить логистический центр губернатору Гродненской области Владимиру Каранику поручил Президент. Прежде всего он предназначен для размещения женщин и детей.
Беженцы разбирают гуманитарную помощь.
Медики оказывают первую помощь в лагере.