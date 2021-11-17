Беженцев, ночевавших в логистическом центре "Бремино", накормили завтраком

Помощь беженцам продолжают оказывать многие общественные организации и государственные органы Гродно.



Раздавать продуктовые наборы и теплые вещи помогают волонтеры БРСМ, Белорусского Общества Красного Креста, пограничники и МЧС. Пограничники, кроме того, продолжают обеспечивать порядок, чтобы не допустить толчеи среди людей. Заверяют: накормят всех. Возле логистического центра ко всему прочему организована работа двух палаток, куда машина за машиной свозят гуманитарную помощь. А скоро раздача продуктов начнется и в лагере беженцев, расположенном неподалеку от пункта пропуска "Брузги" – "Кузница Белостоцкая".



Вместе со всеми на месте работает и помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Он добавил, что к 14 часам беженцам подвезут обед.