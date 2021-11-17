SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.47
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Беженцев, ночевавших в логистическом центре "Бремино", накормили завтраком

Беженцев, ночевавших в логистическом центре "Бремино", накормили завтраком

Помощь беженцам продолжают оказывать многие общественные организации и государственные органы Гродно.

Раздавать продуктовые наборы и теплые вещи помогают волонтеры БРСМ, Белорусского Общества Красного Креста, пограничники и МЧС. Пограничники, кроме того, продолжают обеспечивать порядок, чтобы не допустить толчеи среди людей. Заверяют: накормят всех. Возле логистического центра ко всему прочему организована работа двух палаток, куда машина за машиной свозят гуманитарную помощь. А скоро раздача продуктов начнется и в лагере беженцев, расположенном неподалеку от пункта пропуска "Брузги" – "Кузница Белостоцкая".

Вместе со всеми на месте работает и помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Он добавил, что к 14 часам беженцам подвезут обед.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы