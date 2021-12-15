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  2. Беженкам в ТЛЦ доставили партию гумпомощи от Фонда ООН в области народонаселения

Беженкам в ТЛЦ доставили партию гумпомощи от Фонда ООН в области народонаселения

Беженкам в ТЛЦ доставили партию гумпомощи от Фонда ООН в области народонаселения, передает корреспондент БЕЛТА.


Сегодня идет 38-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Здесь около 800 человек, 40% из которых - женщины и дети. Беженцы обеспечены всем необходимым, продолжается поставка им гуманитарной помощи. Сегодня адресный груз пришел именно для женщин.

"Вместе с партнерами из Красного Креста выдаем женщинам, которые тут находятся, гуманитарную помощь: гигиенические наборы, полотенца, белье, теплые носки", - рассказала программный специалист Фонда ООН в области народонаселения Ольга Лукашкова. Специалист отметила, оказываемая поддержка поможет им продолжать находиться в более комфортных условиях.

Доставлено около 400 наборов. Часть планируется раздать сегодня, часть - оставить в виде запаса, который волонтеры Красного Креста будут выдавать беженцам по необходимости.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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