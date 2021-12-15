Беженкам в ТЛЦ доставили партию гумпомощи от Фонда ООН в области народонаселения

Сегодня идет 38-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Здесь около 800 человек, 40% из которых - женщины и дети. Беженцы обеспечены всем необходимым, продолжается поставка им гуманитарной помощи. Сегодня адресный груз пришел именно для женщин.рассказала. Специалист отметила, оказываемая поддержка поможет им продолжать находиться в более комфортных условиях.Доставлено около 400 наборов. Часть планируется раздать сегодня, часть - оставить в виде запаса, который волонтеры Красного Креста будут выдавать беженцам по необходимости.