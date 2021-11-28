Беженка Нада Бурхан: мы даже не рассматриваем вариант возвращения домой в Ирак

В лагере беженцев, расположенном в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе, уже больше недели вынуждена существовать беженка из Ирака Нада Бурхан. Здесь она находится вместе с сыном.
- Я ни за что не вернусь в родной Курдистан. Я намерена попасть в Европу. Я хочу жить по европейским правилам, которые нахожу очень правильными. Надеюсь, европейцы также будут следовать им.
Женщина ожидает, когда Германия примет ее семью.
- Я уверена, что наше право жить в Германии будет реализовано. И сейчас я ожидаю приезда в лагерь своего мужа с дочкой, которые сейчас находятся в Минске и скоро присоединятся к нам.