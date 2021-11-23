Беженка Ахмат из Ирака: мы не готовы к холоду, у нас нет теплых вещей

Если для кого-то первый снег в радость, то на границе холодная погода создает серьезные проблемы для беженцев. Из живущих в транспортно-логистическом центре лишь у единиц есть теплая одежда. Беженцам попросту не во что одеть своих детей.
– У нас нет ничего, чтобы греться. Все, что у нас есть, – то, что мы привезли из Ирака. Смогли утеплить только детей. Ребенку передали волонтеры шарф, варежки, обувь и куртку. С каждым днем становится холоднее, стирать на улице практически невозможно. Поэтому стараемся не выходить из транспортно-логистического центра и очень рады, что не приходится жить при такой погоде на голой земле, – рассказала Ахмат из Ирака.
Теплую одежду для беженцев регулярно привозят волонтеры из Красного Креста. Волонтер Дмитрий Рачковский рассказывает, что утром за завтраком каждый день принимают заявки и привозят беженцам необходимые вещи.
– Стараемся точечно выдавать, чтобы не было суеты. Передаем к обеду. Люди их спокойно меряют и берут необходимое. Сейчас вот отдаю обувь, теплые брюки, свитера, куртки. Вещи, к слову, не поношенные, в очень хорошем состоянии. Некоторые новые, – поясняет Дмитрий. – Белорусы много пожертвовали, имеем значительный запас, правда, к сожалению, пока есть не все размеры.