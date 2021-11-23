Беженка Ахмат из Ирака: мы не готовы к холоду, у нас нет теплых вещей

, – рассказала Ахмат из Ирака.Теплую одежду для беженцев регулярно привозят волонтеры из Красного Креста. Волонтер Дмитрий Рачковский рассказывает, что утром за завтраком каждый день принимают заявки и привозят беженцам необходимые вещи., – поясняет Дмитрий. –