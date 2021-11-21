Беженец: мы навсегда запомним жестокость поляков и гостеприимство белорусов

Сегодня утром корреспонденту sb.by в транспортно-логистическом центре "Бремино-Брузги", который временно переоборудован под жилой комплекс у белорусско-польской границы, удалось побеседовать с беженцем из иракского города Эр-Рамади. Ему 40 лет, и у него очень редкое для граждан Ирака имя - Борис. Мой собеседник раскрывает его историю и заодно делится последними впечатлениями:
В ТЛЦ "Бремино-Брузги"
- Я родился очень болезненным, думали, что вообще не выживу. И тогда кто-то посоветовал мои родителям: чтобы обмануть смерть, новорожденному ребенку следует дать имя, присущее другим народам. Так я стал Борисом. В принципе, на жизнь мне жаловаться было грех, но... Двадцать лет назад пришли американцы. И всё сразу же пошло наперекосяк! Работы не было, мы с семьей мыкались по разным городам, искали лучшую долю. В поисках ее направились сейчас в Германию через Польшу. Однако поляки нас не пустили, не дали, нарушив существующие международные договоренности, гуманитарный коридор. А пару дней назад уже мысленно попрощался с жизнью: думал, что даже имя, данное для защиты от смертельной опасности, меня не спасет... (горько усмехается). И что я никогда не встречу свой 41-й день рождения... Поляки из водометов травили нас химическими веществами, распыляли слезоточивый газ и забрасывали светошумовыми гранатами. А ведь по нашу сторону границы находилось много малолетних детей, женщин, в том числе и беременных... Дикость в ХХI веке! Хотя они так много и громко кричали о демократии и человеколюбии. Что будет дальше? Я не знаю. Может, с помощью миссии ООН нам все-таки позволят попасть в Германию, может, придется вернуться домой, в Ирак. Однако в любом случаем мы на всю жизнь запомним жестокость поляков и гостеприимство белорусов.