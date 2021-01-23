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Источник: Сельская газета
Сельская газета

Тихановская выбрала очень странный путь возвращения в Беларусь

Без разрешения на возвращение

«И носило меня, как осенний листок, я менял города, я менял имена…» Не каждый сегодня напоет эту пронзительную, берущую за душу песню из культового фильма. Мало кто помнит и ее исполнителя Михаила Ножкина. Фильм этот — о нелегкой шпионской доле, о том, что, сколько бы ни грешил, сколько бы Родине вреда ни сделал, наступает момент, когда понимаешь — без нее никуда, и готов принять любое от нее наказание.


А теперь маленький тест на сообразительность и политчутье. Итак, поменяем в песенной строчке пол лирического героя: «…носило ее, города меняла она». Угадаем с первого раза, о ком из персон может идти речь? Правильно, о вильнюсской радетельнице за Беларусь гражданке Тихановской. Которая с такой стремительностью меняет города, что скоро и паспорт менять придется — клей… простите, штампа ставить негде будет. 

Но вот промелькнула робкая надежда, что все это наконец ей надоело и Родина покинутая поманила со страшной силой: 18 января в лентах информагентств появились заголовки типа «беглянка собирается домой».

Правда, путь, ею для этого выбранный, прямым не назовешь. Пробираться придется, как в народе говорят, «загуменками», уповая на помощь… правильно, Запада. Для чего провела встречу с послами ЕС в ОБСЕ, где призвала международные организации помочь безопасно вернуться домой ей и другим лидерам демократических стран. А то, говорит, будет как с Навальным (не была бы женщина женщиной, если бы не нашла возможность лишний раз похвалить себя любимую, хотя, если масштаб личностей обоих взять за 100 процентов, то в обиходе, боюсь, появится мем «Света — 1,5 процента»).

Теперь о цели возвращения. Березки и прочее ностальжи здесь абсолютно ни при чем. Главная цель, оказывается, — под наблюдением международных организаций и по их стандартам провести новые свободные выборы. Внимание, за 45 дней!

Что по поводу этой благоглупости сказать? Только то, что «выносной мозг» вильнюсской дамы, в роли которого подвизается небезызвестный американский сын небезызвестного отца (это они всю сознательную жизнь исходят ядом и желчью; Вечерко, старшего и младшего, политтусовка знает как облупленных и восторга особого от этого не испытывает), ни уха, ни рыла не соображает ни в государственном строительстве, ни в том, как вообще проводятся выборы, формируются избиркомы, нарезаются округа, выдвигаются кандидаты, какие обязательные этапы и сроки определены в любой избирательной кампании и так далее.

Тому свидетельство еще один пассаж, написанный для госпожи из-за бугра: «ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Белоруссии и КС, а также представителей режима Лукашенко».

Садитесь, Франак, — кол! За Беларусь «радеете», а ситуацией не владеете. Выступления нашего Президента не анализируете, госпрессу и госканалы не читаете и не смотрите. В противном случае четко бы знали: судьбу Беларуси будет определять только народ Беларуси! И никто другой. ЕС, КС (тот, который очень громко, смачно и грязно делит гранты) и прочих просим не беспокоиться: на фоне 2700 представителей народа, которые будут говорить и принимать решения от его имени на Всебелорусском народном собрании, это статистическая погрешность, не более. Но это как раз те случаи, когда лишь бы прокукарекать. В любом месте и по любому поводу. Вот и намедни «героиня» этих заметок что-то изрекала в ООН. Вернее, озвучивала.

Скажем и вот о чем. Если в самом деле возникнет у нашей «уцякачкі» искреннее желание вернуться в Беларусь — она что, не знает, к кому с такой просьбой обратиться? Знает. К Президенту страны, который помог ей в свое время уехать. Правда, уезжала она налегке — минимум багажа и 15 тысяч долларов (а это, к слову, больше годовой зарплаты рабочих, которых так рьяно призывали бастовать «невероятные»), собранные ей на дорожку отнюдь не сторонниками.

Возвращаться придется, если придется, с немалым грузом прегрешений и деяний, которые квалифицируются как преступления, — два уголовных дела и межгосударственный розыск, а это не шутки. Ну так ведь и осознание своих проступков, искреннее раскаяние, помилование как акт доброй воли государства и его Президента — это вещи вполне реальные. То есть от самого человека, в данном случае нашей «героини», зависит, узнает ли Родина-мать одну из пропащих своих дочерей…

kuchko@sb.by
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