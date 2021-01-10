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Бейсенбаев: на парламентских выборах в Казахстане ожидается высокая явка

Выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) Парламента проходят сегодня в Казахстане. Одновременно в республике проходят выборы в маслихаты – местные представительные органы. В Минске в Посольстве Казахстана в Беларуси работает избирательный участок №263. Здесь отдал свой голос Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил:


Сегодня в Казахстане важное политическое событие. Думаю, каждый гражданин, который хочет, чтобы страна развивалась, должен проголосовать и внести свой вклад. Это наша гражданская обязанность. Мы выбираем ту страну, в которой будем жить. Я отдал свой голос за стабильность, мир, за то, чтобы Казахстан развивался так же прогрессивно, эволюционно, как наметил наш Президент Касым-Жомарт Токаев. 

По словам Посла, сейчас Казахстан проводит ускоренные экономические реформы, есть много инициатив, в том числе и по реформе политической. Аскар Бейсенбаев рассказал, что в Беларуси работает два избирательных участка: в Бресте зарегистрировано 65 избирателей, в Минске - 130. 

–Явка ожидается высокая. Наши граждане отличаются большим чувством гражданского долга. Выборы – важное событие для каждого, – резюмировал Посол. 

Первым на избирательном участке №263 проголосовал сотрудник белорусской компании «СофтКорп» Шынгыс Каирхан. Он поделился своим мнением: 

-Я считаю очень важным, что правительство Казахстана внесло изменения в выборное законодательство, предусматривающие 30-процентную квоту в партийных списках для молодежи. Это значит, что голос молодых казахстанцев будет учитываться при принятии важных государственных решений.

Депутаты в Мажилис избираются по единому общенациональному избирательному округу. Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей. Для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Мажилис формируется с участием не менее двух партий. Если семь и более процентов голосов получит только одна партия, к распределению депутатских мандатов также допускается политическая сила, занявшая на выборах второе место.

В очередных парламентских выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в стране партий: Народная партия Казахстана, правящая партия "Нур Отан" (свет Отечества), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" (село), Демократическая партия "Ак жол" (светлый путь) и партия "Адал" (честность). 

Фото: pixabay.com
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