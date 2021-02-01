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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Что общего между локдауном и погромами

Беспорядочные связи

Баррикады на улицах, разбитые витрины, разграбленные магазины и горящие автомобили, нападения на медицинские клиники — смотришь на эти кадры и не веришь, что все это происходит в якобы демократичной и благополучной Европе. Минувшие выходные в Старом Свете снова прошли в атмосфере страха, агрессии и тревоги. В Австрии, Бельгии, Нидерландах, Словении, Дании, Испании бушевали противники антикоронавирусных мер. И хотя, как показала практика, локдауны не являются панацеей от эпидемии, тамошние власти ничего лучше не придумали, как закрывать все, что еще работает, запирать людей по домам и штрафовать за малейшие нарушения.

В Амстердаме полиция применила водометы для разгона протестующих.

Причины и повод

Естественно, народ крепко достали столь непопулярные решения. Ведь они не просто давят на психику, а разоряют бизнес и экономику, которая и без того находится не в лучшей форме.

— Пандемия ввергла в бедность тех, кто никогда ее не знал, — говорит спецдокладчик ООН Оливье де Шуттер. И в качестве аргумента приводит данные о том, что 21 процент населения Евросоюза, или более 90 миллионов человек, живет на пороге бедности. Он с сожалением отметил, что ежегодные рекомендации Евросоюза входящим в него государствам вместо того, чтобы включать в качестве приоритетов инвестиции в здравоохранение, образование и социальную защиту, содержат предложение сокращать бюджеты во имя экономии. Кроме того, страны ЕС соревнуются за инвестиции, уменьшая налоги, снижая зарплату и ослабляя социальную защиту работников. Все это подрывает усилия по сокращению бедности, и понятно, что люди винят во всем действующую власть.

— Я думаю, все происходящее неправильно, — рассказала Euronews одна из участниц протеста в Бельгии. — Они (политики. — Прим. ред.) объясняют это тем, что вирус убивает людей. Но теперь люди умирают от голода, они не могут работать и зарабатывать, и я уверена, что это ненормально.

Кстати, из той же оперы и недавние события в США, отчетливо высветившие всю глубину кризиса западной демократии.

Можно, конечно, сколько угодно рассуждать о бумеранге «цветных революций», фальсификаций результатов выборов и прочем. Но надо признать многочисленные внутренние проблемы, охватившие Америку. И главную из них красноречиво обозначил недавно новый президент Джо Байден, рассказав, что только за одну неделю в США 900 тысяч человек подали заявки на пособия по безработице, а 30 миллионов американцев не имеют достаточно еды.

— Это происходит сегодня в Америке. Но так быть не должно. Мы не можем и не должны позволять людям голодать. Мы не можем, чтобы люди выселялись из своих домов. Мы не можем смотреть, как американцы теряют работу. Надо действовать, — возмущенно глаголил новый глава Белого дома. Впрочем, реального рецепта он не предложил, и эксперты полагают, что спасать Америку будут старыми методами — за счет раздувания госдолга.

Во Франции и Польше поводов для недовольства еще больше. Напомним, французов крайне разозлил закон «о глобальной безопасности», по которому запросто можно загреметь на нары только лишь за публикацию в интернете фото полицейских и размещение их личных данных. Поляки же недовольны решением Конституционного суда, ужесточившего законодательство об абортах, и требуют отставки правительства.

Неспокойно и на азиатском континенте. Конкретнее — Мьянме, где вчера произошел военный переворот. В столице страны были задержаны президент Вин Мьин и глава правящей партии «Национальная лига за демократию» Сан Су Чжи. Военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения на один год.

Границы свободы

Впрочем, где бы ни проходили уличные акции, всюду власти не стесняются в выборе средств и методов для наведения порядка. Полицейские в полной боевой выкладке лупят своих сограждан дубинами, окуривают слезоточивым газом и валят с ног водометами.
Когда речь заходит о безопасности, соблюдении законов и наведении порядка в собственной стране, риторика о демократии и правах человека отходит на десятый план.
— Насилие, которое мы увидели, недопустимо и не имеет ничего общего со свободой. Это преступное насилие, и мы отреагируем на него соответствующим образом, — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

— Такими темпами мы до гражданской войны докатимся, — вторит ему мэр Эйндховена Джон Йорритсма. — Необходимо армию вводить, иначе не знаю, как проблему решать.

Замечу, что после таких слов никто и нигде даже не заикнулся, будто власти, мол, чрезмерно используют силу, нарушают чьи-то права, и уж тем более не требовали наложить санкции. Зато не преминули в очередной раз уколоть Россию, где полицейские, дескать, чересчур жестко обходятся с мирными «борцами за свободу», сторонниками задержанного блогера. Как на самом деле ведут себя эти «невинные агнцы» — о том молчок. Как и об их истинных целях. Вот что сказал по этому поводу российский эксперт Игорь Коротченко:

— Мы понимаем, что происходящее в Москве — это калька того, что происходило в Минске и других странах постсоветского пространства. Стремление силовым путем сместить власть в условиях, когда оппозиция не может прийти к власти законным путем, — это один из элементов «цветной революции». И попытки совершить нечто подобное в Москве активно координируются иностранными посольствами, западными центрами влияния. Методичка одна и та же.

По мнению экспертов, раскачивание ситуации в России через соцсети будет продолжаться. Ведь впереди парламентские выборы, а по законам жанра именно к избирательной кампании степень радикализма достигает апогея. И любое государство обязано на это реагировать.

konon@sb.by
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Фото: РЕЙТЕР
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