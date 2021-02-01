Что общего между локдауном и погромами

Баррикады на улицах, разбитые витрины, разграбленные магазины и горящие автомобили, нападения на медицинские клиники — смотришь на эти кадры и не веришь, что все это происходит в якобы демократичной и благополучной Европе. Минувшие выходные в Старом Свете снова прошли в атмосфере страха, агрессии и тревоги. В Австрии, Бельгии, Нидерландах, Словении, Дании, Испании бушевали противники антикоронавирусных мер. И хотя, как показала практика, локдауны не являются панацеей от эпидемии, тамошние власти ничего лучше не придумали, как закрывать все, что еще работает, запирать людей по домам и штрафовать за малейшие нарушения.







В Амстердаме полиция применила водометы для разгона протестующих.



Причины и повод

Границы свободы

Когда речь заходит о безопасности, соблюдении законов и наведении порядка в собственной стране, риторика о демократии и правах человека отходит на десятый план.

Естественно, народ крепко достали столь непопулярные решения. Ведь они не просто давят на психику, а разоряют бизнес и экономику, которая и без того находится не в лучшей форме.говорит. И в качестве аргумента приводит данные о том, что 21 процент населения Евросоюза, или более 90 миллионов человек, живет на пороге бедности. Он с сожалением отметил, что ежегодные рекомендации Евросоюза входящим в него государствам вместо того, чтобы включать в качестве приоритетов инвестиции в здравоохранение, образование и социальную защиту, содержат предложение сокращать бюджеты во имя экономии. Кроме того, страны ЕС соревнуются за инвестиции, уменьшая налоги, снижая зарплату и ослабляя социальную защиту работников. Все это подрывает усилия по сокращению бедности, и понятно, что люди винят во всем действующую власть.рассказала Euronews одна из участниц протеста в Бельгии.(политики. — Прим. ред.)Кстати, из той же оперы и недавние события в США, отчетливо высветившие всю глубину кризиса западной демократии.Можно, конечно, сколько угодно рассуждать о бумеранге «цветных революций», фальсификаций результатов выборов и прочем. Но надо признать многочисленные внутренние проблемы, охватившие Америку. И главную из них красноречиво обозначил недавно новый, рассказав, что только за одну неделю в США 900 тысяч человек подали заявки на пособия по безработице, а 30 миллионов американцев не имеют достаточно еды.возмущенно глаголил новый глава Белого дома. Впрочем, реального рецепта он не предложил, и эксперты полагают, что спасать Америку будут старыми методами — за счет раздувания госдолга.Во Франции и Польше поводов для недовольства еще больше. Напомним, французов крайне разозлил закон «о глобальной безопасности», по которому запросто можно загреметь на нары только лишь за публикацию в интернете фото полицейских и размещение их личных данных. Поляки же недовольны решением Конституционного суда, ужесточившего законодательство об абортах, и требуют отставки правительства.Неспокойно и на азиатском континенте. Конкретнее — Мьянме, где вчера произошел военный переворот. В столице страны были задержаны президент Вин Мьин и глава правящей партии «Национальная лига за демократию» Сан Су Чжи. Военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения на один год.Впрочем, где бы ни проходили уличные акции, всюду власти не стесняются в выборе средств и методов для наведения порядка. Полицейские в полной боевой выкладке лупят своих сограждан дубинами, окуривают слезоточивым газом и валят с ног водометами.— заявилвторит емуЗамечу, что после таких слов никто и нигде даже не заикнулся, будто власти, мол, чрезмерно используют силу, нарушают чьи-то права, и уж тем более не требовали наложить санкции. Зато не преминули в очередной раз уколоть Россию, где полицейские, дескать, чересчур жестко обходятся с мирными «борцами за свободу», сторонниками задержанного блогера. Как на самом деле ведут себя эти «невинные агнцы» — о том молчок. Как и об их истинных целях. Вот что сказал по этому поводуПо мнению экспертов, раскачивание ситуации в России через соцсети будет продолжаться. Ведь впереди парламентские выборы, а по законам жанра именно к избирательной кампании степень радикализма достигает апогея. И любое государство обязано на это реагировать.