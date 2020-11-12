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Беременная Эмма Робертс снялась для обложки Cosmopolitan

Американская актриса Эмма Робертс, известная по фильмам "Оторва", "Мы-Миллеры" и многим другим, снялась для обложки ноябрьского номера журнала Cosmopolitan.  


Знаменитость поучаствовала в фотосессии на 7 месяце беременности. 


Напомним, что актриса поделилась радостным событием 31 августа. На своей официальной странице в Instagram Робертс рассказала, что они с Гарретом Хедлундом ждут мальчика. 



Фото: Cosmopolitan
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