Американская актриса Эмма Робертс, известная по фильмам "Оторва", "Мы-Миллеры" и многим другим, снялась для обложки ноябрьского номера журнала Cosmopolitan.
Знаменитость поучаствовала в фотосессии на 7 месяце беременности.
Напомним, что актриса поделилась радостным событием 31 августа. На своей официальной странице в Instagram Робертс рассказала, что они с Гарретом Хедлундом ждут мальчика.
Фото: Cosmopolitan
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Беременная Эмма Робертс снялась для обложки Cosmopolitan
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