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  2. Бена Аффлека заметили во время покупки обручального кольца для Дженнифер Лопес

Бена Аффлека заметили во время покупки обручального кольца для Дженнифер Лопес

На днях папарацци заметили Бена Аффлека в ювелирном магазине. Предположительно, актер покупал обручальное кольцо для Дженнифер Лопес. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото: backgrid.com

Отмечается, что Аффлек был на шопинге в Калифорнии. Вместе с матерью и сыном он зашел в ювелирный магазин Tiffany, где они изучали содержимое витрины с кольцами.

Близкий к паре источник рассказал, что актер планирует жениться на Лопес в 2021 году, поскольку он очень боится потерять ее во второй раз.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались в 2000-х. Актер сделал предложение возлюбленной, однако через несколько лет пара распалась. В 2021-м они провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане, после чего пару заподозрили в воссоединении. В июле Лопес наконец подтвердила, что вновь сошлась с Аффлеком.
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