Вы, наверное, помните, что в середине лета силовики заглянули в том числе и в Белорусский экономический исследовательский образовательный центр (BEROC) из группы компаний ИПМ Павла Данейко («Под плинтусом» 20.05.21. «СБ. Беларусь сегодня» )?

Отважные р-революционеры, пад-риоты Беларуси, те, кто ранним утром (!) 9 августа 2020 года фотографировался со штутгартфюрером под кинотеатром «Победа» с шампанским в руках, - они, правда, ждать визита не стали. И еще в июне всей кодлой сбежали – кто в Киев, кто на Кипр, кто сразу в никуда.

Молчит Ольга Чекулаева, никого больше не подбадривает в фейсбучике, зарубежные подписи не собирает. Борется за выживание никому уже не нужный член коордсовета Павел Данейко. «Старший научный сотрудник центра» Лев Львовский называет этот плачевный, не сказать больше, исход так: «Запустили юридическую процедуру самоликвидации с последующей релокацией в целях личной безопасности». Нет… не лев.

Но – бодрится, храбрится, зазывает студентов на платные курсы, в общем, сучит лапками. Настаивает на санкциях («икономист»), делится амбициями Лукашенко («иксперт»), говорит много слов «Дойче Велле» и кому ни попадя («оналитик»), публикует данные «белорусских доносчиков» (сволочь).

Между делом изрекая истину, как испорченные часы: «Лето 2021-го в Беларуси: эксперты ликвидированных центров дают интервью журналистам ликвидированных СМИ». Так оно и есть: кукушки – петухам, затем – наоборот.

«Не видит искренней поддержки власти» и такой же беглый астапеня Коршунов («Остепененный предатель» 31.12.20. ). А как ее увидишь с-под Варшавы? Никак. Потому и повторяет свои старые цифры, тоже раздавая интервью всем, кто ни позовет: надо ловить момент, пока ты еще интересен.

Между тем их мозговая активность, несмотря на запашок, далеко не безобидна. Утверждал и продолжаю утверждать: жизнедеятельность львовских, коршуновых и иже с ними неизбежно ведет к производству из а-зельцеров террористов и убийц. Причем в самом отвратительном - киношно-постановочном, нехтомотолькам адресованном, для публикации предназначенном - варианте.

Социология и экономика – интересные науки. В том смысле, что легко выстроить себе модель, ничего общего с реальностью не имеющую, и всю жизнь подгонять факты под нее. Создать в голове «колхоз имени романчука», окончить в нем «австрийскую школу экономики» и всю жизнь утверждать, что «занимаешься стратэгией».

Этому обучены и птенцы данейко. В аналогичное раннее слабоумие (dēmentia praecox) впал и экс-директор социологического института. «Для сторонников власти, - описывает неизвестных ему людей он, - огромной коллективной психологической травмой стало осознание того, - продолжает о том, в чем не разбирается, - что они не большинство».

Не сразу и поймешь, как такое комментировать: нас – подавляющее большинство, никаких травм нет, есть желание побыстрее очистить страну. И злость на тех, кто мешает это сделать, что естественно. Переходящая в спокойную ненависть к террористам. Которыми, повторю, потенциально могут стать любые и каждые из последователей коршуновых, львовских и остальных болтунцов из беглого зверинца.

Вы бы там, за границей, свои травмы подсчитали, что ли. Комплексы иудины да каминг-ауты прорешали, завершив гештальты. Хотя… а зачем? долго ли осталось? и так протянете как-то, нет?

«Когда я разговаривал с теми, кто 5 и даже 15 лет назад уехал из Беларуси, эти люди обычно не говорили «диаспора», они говорили «белорусы зарубежья», - делится новыми способами социсследований Коршунов. И делает вывод: «Даже те, кто не планирует возвращаться, чувствует связь с Беларусью».

С фига ли? Ответы четко говорят об одном: никто и нигде белорусов-эмигрантов не ждал и не ждет. Никто и нигде не дал и не даст им возможности образовать диаспору – сплоченную, устойчивую, со своими социальными институтами группу в стране проживания. Даже те белорусские диаспоры, что есть за рубежами нашей страны, отнюдь не спешат принимать нынешних беглых в свои ряды.

Так и будут они метаться между пустеющими кормушками и чужими домами. Так и будет их носить промеж не их диаспорами да странами и бывшей своей родиной. А жизнь короткая, жизнь эмигранта в особенности…

И через время только политические мумии забытых центров и фондов будут давать интервью журналистским зомби из недоСМИ. Трупы коршунов станут разговаривать с тушами львов. Потом и это пройдет. И забудется.

А Беларусь – останется. Наша Беларусь, которой долго не было, но которая теперь – есть и будет.

И если у кого от этого травма, придется потерпеть. Или вылечиться. Или свыкнуться. Если и так не получается – ну, ашурок вам в помощь. Или шишов.

По-другому теперь уже не будет. Уж простите, накипело.

mukovoz@sb.by

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