Иногда поверх шоколадной продукции формируется неприятное с виду белое наслоение. Естественно, возникают вопросы, по какой причине произошло «поседение» шоколада и можно ли есть сладость с таким покрытием. Ответы на эти вопросы дала шоколатье Элина Бойко во время беседы с гастроэкспертом в шоу «Вкусно с Татьяной Литвиновой» на YouTube.
Скриншот из видео
Элина Бойко рассказала, что существует два вида «поседения»: сахарное и температурное.
– Сахарное поседение происходит, когда, например, шоколад, взятый из холодного места, положили на стол комнатной температуры. Из-за этого на поверхность продукта начинают подниматься молекулы воды, выталкивая при этом сахара. И именно эти сахара, покрывая шоколад, дают белесый оттенок, – дополнила эксперта Татьяна Литвинова.
«Поседение» температурное, по словам Элины Бойко, возникает в тех случаях, когда не соблюдается технология темперирования шоколада.
И если в первом случае действия по предотвращению образования белого налета вполне понятны, то касаемо второго шоколатье дала важные рекомендации.
– Темперирование нужно, чтобы продукт начал блестеть, хрустеть, а также приобрел однородную текстуру, – заметила специалист.
Она также добавила, что провести эту процедуру можно даже в том случае, если нет специальных устройств. Для темперирования необходимы только две миски.
– Сначала на горячей водяной или паровой бане топим шоколад, ждем, когда его температура будет равняться 50 градусам. Во вторую миску заливаем холодную воду, по желанию бросаем кубики льда. Готовый горячий шоколад ставим охлаждать до 25 градусов. Постоянно помешиваем, следим, чтобы продукт приобрел консистенцию густой сметаны. Когда увидели, что шоколад загустел, ставим его на горячую водяную баню и нагреваем до 32 градусов. После продукт готов к работе, – резюмировала Элина Бойко.
Фото: pixabay.com
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Белый налет на шоколаде: разбираемся в причинах с шоколатье
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