Белыничские эксперты помогли доказать вину браконьеров

Эксперты Белыничского межрайотдела Госкомитета судебных экспертиз помогли доказать вину браконьеров. Главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская напомнила о происшествии, которое произошло на берегу реки Друть около деревни Гута Белыничского района:

– Трое мужчин 42, 31 и 28 лет занимались незаконным ловом рыбы. Они не только добывали рыбу в период нереста, но и пользовались при этом сетями. Надеясь на то, что под покровом темноты их злодеяние останется незамеченным.

Но как только браконьеры вытащили сети с рыбой, им пришлось пообщаться с сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира. Злоумышленники наловили плотвы, карасей, густеров, лещей – всего 27 особей. Ущерб окружающей среде, который нанесли браконьеры, составил более четырех тысяч рублей. Мужчины свою вину отрицали, утверждая, что «сети и добыча им не принадлежат». Тогда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием специалиста Белыничского МРО Государственного комитета судебных экспертиз, который в месте установки сетей обнаружил следы обуви, схожие со следами сапог рыбаков.

В отношении браконьеров Белыничский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Обувь подозреваемых была взята для проведения трасологической экспертизы. «Согласно выводам эксперта, следы обуви, оставленные на месте преступления, имеют сходство с обувью задержанных. Заключение эксперта стало одним из доказательств вины браконьеров», — отметила Ирина Рачковская.

Каждый из злоумышленников оштрафован в размере 50 базовых величин.





Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области