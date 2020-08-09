Беляев: для Беларуси неконтролируемая приватизация будет большим злом

Для Республики Беларусь неконтролируемая приватизация будет большим злом. Об этом заявил доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета, кандидат исторических наук Алексей Беляев. По его словам, очевиден выбор в пользу сохранения госсобственности.

– Экономическая модель поддержания на плаву крупной госсобственности и крупных предприятий должна остаться и в будущем. Сегодня экзистенциальный выбор, который предлагается, это как раз выбор между сохранением госсектора и неконтролируемой приватизацией. Думаю, что для Республики Беларусь неконтролируемая приватизация будет большим злом.

Экономист отметил, что экономическая модель, по которой развивается наша страна, доказала свою эффективность.

– Выборы пройдут, и если мы говорим об экономическом развитии, то есть несколько факторов, которые сильно влияют. У нас на протяжении длительного периода сложилась своя социально-экономическая модель, которая была основана на сохранении сектора госсобственности, деятельности государства по поддержанию работоспособности флагманов тяжелой промышленности, производств, которые были связаны с созданием конечных высокотехнологичных продуктов. И тут мы видим, что политика белорусского государства дала свои плоды. Если в 90-е годы мы наблюдали падение данного сектора, когда из-за разрыва экономических связей в рамках бывшего СССР происходили серьезные процессы в уменьшение экономического вклада этих предприятий, то за последующие годы благодаря политической деятельности, созданию союзов, в которые Беларусь входила, это дало положительные итоги.

Алексей Беляев особо подчеркнул, что положительный эффект достигнут и благодаря тому, что страна не поддалась на продажу крупных государственных флагманов в частные руки и не пошла на уменьшение трудовых коллективов.

– И иногда в сложные периоды поддерживая эти коллективы на плаву, эта политика дала положительные итоги. Беларусь сохранила свое присутствие в качестве высокотехнологичного кластера. У нас есть свои ниши мирового рынка.