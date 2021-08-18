«Белтелеком» начинает плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования

Отмечается, что модернизация затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания («Эфирная ZALA»).Работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021 года по графику. В это время на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ с 9:00 до 17:00.– уточнили в компании.По завершении работ на радиотелевизионных передающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Для дальнейшего просмотра телепрограмм необходимо перенастроить используемое приемное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.), отметили в пресс-службе предприятия.