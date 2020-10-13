Белстат: почти у 45% работающих женщин есть несовершеннолетние дети

Статистический обзор в основном основан на данных переписи населения Беларуси 2019 года. К примеру, согласно ей, численность женщин на 4 октября прошлого года составила 5062 тыс. человек, или 53,8% в общей численности населения.– отметили в комитете.Кроме того, статистика показывает, что в нашей стране, как и в ряде других европейских государств, наблюдается тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении ребенка. С 2010 года средний возраст женщин при рождении ребенка увеличился с 27,3 года до 29,6 года в 2019 году. Повысился и возраст женщин при рождении первенца – с 24,9 года до 26,8 года.Кроме того, растет число рождений у женщин в возрасте 40–44 лет.– уточнили в комитете.Практически половина белорусок успешно совмещают работу и семью. В 2019 году среди занятых в экономике республики женщин 44,9% имели детей в возрасте до 18 лет.