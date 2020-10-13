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  2. Белстат: почти у 45% работающих женщин есть несовершеннолетние дети

Белстат: почти у 45% работающих женщин есть несовершеннолетние дети

В 2019 году среди занятых в экономике республики женщин 44,9% имели детей в возрасте до 18 лет. Эту информацию Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал на своем официальном сайте ко Дню матери, который в нашей стране отмечается 14 октября.


Статистический обзор в основном основан на данных переписи населения Беларуси 2019 года. К примеру, согласно ей, численность женщин на 4 октября прошлого года составила 5062 тыс. человек, или 53,8% в общей численности населения.

Численность женщин в репродуктивном возрасте (15–49 лет) составила 2208,4 тыс. человек, или 43,6% от общей численности женщин. В наиболее активном детородном возрасте 20–34 лет находились 922,9 тыс. женщин, или 41,8% от числа женщин репродуктивного возраста. В 2019 году 33,9 тыс. женщин впервые стали мамами. Родили второго ребенка 33,6 тыс. женщин, третьего – 14,2 тыс., четвертого и более ребенка – 5,9 тыс. женщин, – отметили в комитете.

Кроме того, статистика показывает, что в нашей стране, как и в ряде других европейских государств, наблюдается тенденция увеличения среднего возраста женщин при рождении ребенка. С 2010 года средний возраст женщин при рождении ребенка увеличился с 27,3 года до 29,6 года в 2019 году. Повысился и возраст женщин при рождении первенца – с 24,9 года до 26,8 года.

Кроме того, растет число рождений у женщин в возрасте 40–44 лет.

У матерей этой возрастной группы родилось 2257 детей, что в 1,8 раза больше, чем в 2010 году, при этом более 52% детей, рожденных у женщин в возрасте 40–44 лет, – третьи и последующие дети, – уточнили в комитете.

Практически половина белорусок успешно совмещают работу и семью. В 2019 году среди занятых в экономике республики женщин 44,9% имели детей в возрасте до 18 лет.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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