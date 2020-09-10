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Белстат: население Беларуси за 20 лет сократилось почти на 631,8 тысячи человек

Население Беларуси за 20 лет сократилось почти на 631,8 тысячи человек, при этом городских жителей стало больше, сообщает БЕЛТА.


Бюллетень "Общая численность населения, численность населения по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, языку, источникам средств к существованию по Республике Беларусь", опубликованный на сайте Белстата, подготовлен по итогам переписи населения 2019 года. Причем данные в нем представлены в динамике.

Так, есть информация о динамике численности населения, постоянно проживающего на территории Беларуси. Если в 1999 году в стране насчитывалось 10 045 237 жителей, то в 2009-м – 9 503 807, а в 2019-м – 9 413 446 человек.

Эффект урбанизации

Количество городского населения увеличилось с 6 961 516 человек в 1999 году до 7 299 989 в 2019-м. А сельчан, наоборот, стало меньше примерно на 970 тыс. человек: с 3 083 721 до 2 113 457.

В региональном разрезе во всех областях отмечается сокращение численности населения. В Брестской – с 1 485 095 до 1 348 115, в Витебской – с 1 377 161 до 1 135 731, Гомельской – с 1 545 083 до 1 388 512, Гродненской – с 1 185 178 до 1 026 816, Минской – с 1 558 632 до 1 471 240 и в Могилевской области – с 1 213 521 до 1 024 751 человека. Только столица демонстрирует стабильный прирост: в 1999 году в Минске проживали 1 680 567 человек, в 2009-м – 1 836 808, а в 2019-м город был уже двухмиллионником с численностью 2 018 281 человек.

Пожилых уже четверть

Статистика по возрасту соответствует общеевропейским тенденциям: население стареет. Так, если в 1999 году жителей моложе трудоспособного возраста было 2 131 869 человек, трудоспособного – 5 752 100, старше трудоспособного – 2 160 103, то спустя 20 лет соотношение такое: 1 683 957/5 420 271/2 309 218. Однако в сельской местности есть отличие: там сокращается не только количество молодежи и трудоспособного населения, но и число пенсионеров. В 1999 году пожилых сельчан было 1 039 957, в 2009-м – 748 271, а в 2019 году – 643 205.

Таким образом, в большинстве регионов сегодня четверть населения составляют пожилые жители. В целом по Беларуси – 24,5%.

Чем мужчины старше, тем их меньше

Гендерное соотношение за прошедшие 20 лет в целом не изменилось: в 1999 году в Беларуси проживали 4 717 621 мужчина и 5 327 616 женщин, в 2019-м – 4 351 473 мужчины и 5 061 973 женщины. Сегодня на тысячу мужчин приходится 1163 женщины. Причем до 25 лет соотношение иное: мальчиков и парней больше, чем девочек и девушек. Перекос в другую сторону начинается с возраста 25 лет и увеличивается, что связано с более высокой смертностью среди мужчин. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни женщин выше примерно на 10 лет.

Так, средний возраст жителя Беларуси сегодня 40,7 года, при этом у мужчин он 38 лет, у женщин – 43 года. Среди регионов самый молодой – Минск, где средний возраст составляет 39,3 года, далее идут Брестская область – 40,4 года, Гомельская – 40,6, Минская – 40,9, Гродненская – 41,2, Могилевская – 41,3, Витебская – 42,5. И для всех регионов, включая столицу, характерен гендерный разрыв.

Узы брака слабеют

В 1999 году мужчин, никогда не состоявших в браке, было 900 683, через десять лет – 988 446, через двадцать – 801 784. Среди женщин наблюдается аналогичная волна: незамужних было 735 792, 793 714 и 617 335 соответственно.

Между тем число тех, кто сделал выбор в пользу брачных уз или хотя бы состоит в незарегистрированных отношениях, постепенно уменьшается. Таких мужчин в 1999 году, 2009-м и 2019-м было 2 441 213, 2 281 602 и 2 188 434 соответственно. А женщин – 2 453 516, 2 305 3642 и 2 256 948. В основном стремятся строить серьезные отношения люди от 25 лет и старше.

Выросло за 20 лет число вдовцов как среди мужчин (с 122 793 до 137 567), так и среди женщин (с 768 856 до 808 798).

Аналогичная ситуация с разведенными: у мужчин рост с 245 886 до 321 273, у женщин – с 411 702 до 520 854.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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