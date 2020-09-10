Белстат: для 61,2% белорусов родной язык – белорусский

По итогам переписи населения был подготовлен бюллетень, который содержит данные о численности населения, постоянно проживающего в Беларуси, а также о его составе по возрасту и полу, состоянию в браке, уровню образования, национальностям, владению языками, источникам средств к существованию. При этом большой объем информации представлен в динамике.Среди проживающих в стране 7 990 719 белорусов в качестве родного языка белорусский указали 4 893 139 человек, русский – 3 044 850, украинский – 7835, польский – 1383.Примечательно, что в 1999 году 85,6% белорусов по национальности назвали своим родным языком белорусский, 14,3% – русский. А десять лет спустя только 60,8% белорусов считали этот язык родным, 37% выбрали русский. В 2019 году соотношение было уже таким: 61,2% выбрали белорусский язык, 38,1% - русский.Вместе с тем 5 670 330 белорусов признались в ходе переписи, что дома разговаривают в основном на русском языке. На белорусском – 2 275 243.Представители других национальностей также указывали различные языки в качестве родных. Так, 684 090 русских из 706 992 родным назвали русский язык. Но были и 20 256 человек, выбравших белорусский, 481 – украинский, 141 – польский.Среди проживающих в нашей стране 287 693 поляков для 156 650 человек белорусский язык стал родным. Русский – для 110 727, польский – для 19 141.Из 158 656 украинцев белорусский язык родным назвали 13 153, русский – 99 596, украинский – 46 386.Среди представителей прочих национальностей большинство указывали в качестве родного языка русский, за исключением литовцев, для большей части которых родным оказался белорусский.В сумме белорусский указан родным языком для 5 094 928 жителей Беларуси, а дома на нем разговаривают 2 447 764. Русский язык считают родным 3 983 765 жителей страны, а дома на нем разговаривают 6 718 557.Причем в процентном отношении белорусская речь в домах сельских жителей по сравнению с городскими звучит чаще. Хотя следует отметить Минск, где 982 084 жителя назвали белорусский язык родным, а 689 115 признались, что используют его дома в качестве основного.