"Белпочта" предупредила о возможном увеличении сроков пересылки почтовых отправлений в предновогодний период

, – отметили в "Белпочте".На предприятии рекомендуют заранее позаботиться о пересылке международных и внутренних почтовых отправлений, в том числе о заказах в интернет-магазинах, пересылке письменной корреспонденции, открыток и поздравительных карточек.Также в «Белпочте» напомнили о необходимости правильного адресования почтовых отправлений. Соблюдение порядка адресования и правильное написание почтового кода позволит осуществлять обработку писем автоматизированно, что значительно сократит сроки пересылки и доставки отправлений.