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  2. "Белпочта" предупредила о возможном увеличении сроков пересылки почтовых отправлений в предновогодний период

"Белпочта" предупредила о возможном увеличении сроков пересылки почтовых отправлений в предновогодний период

Информация об этом размещена в Telegram-канале предприятия.

Фото: БЕЛТА

– Учитывая многолетний опыт, потоки почты в преддверии новогодних и рождественских праздников увеличиваются до 2,5 раза, в связи с этим возможно увеличение сроков пересылки почтовых отправлений, – отметили в "Белпочте".

На предприятии рекомендуют заранее позаботиться о пересылке международных и внутренних почтовых отправлений, в том числе о заказах в интернет-магазинах, пересылке письменной корреспонденции, открыток и поздравительных карточек.

Также в «Белпочте» напомнили о необходимости правильного адресования почтовых отправлений. Соблюдение порядка адресования и правильное написание почтового кода позволит осуществлять обработку писем автоматизированно, что значительно сократит сроки пересылки и доставки отправлений.
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