"Белпочта" повысит тариф на отправку писем

Пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли) массой до 20 г увеличится на 6 копеек и будет стоить 0,6 рубля с учетом НДС, тариф за каждые последующие 20 г не изменится.Ранее тарифы на эти услуги повышались в августе 2019 года.Изменение тарифов не коснется других внутриреспубликанских услуг, услуг по пересылке международных почтовых отправлений.