Тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) по территории Беларуси вырастут с 15 декабря. Такая информация размещена на официальном сайте "Белпочты".
Пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли) массой до 20 г увеличится на 6 копеек и будет стоить 0,6 рубля с учетом НДС, тариф за каждые последующие 20 г не изменится.
Ранее тарифы на эти услуги повышались в августе 2019 года.
Изменение тарифов не коснется других внутриреспубликанских услуг, услуг по пересылке международных почтовых отправлений.
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"Белпочта" повысит тариф на отправку писем
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК