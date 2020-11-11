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  2. "Белпочта" намерена ежегодно обновлять около 100 почтовых отделений

"Белпочта" намерена ежегодно обновлять около 100 почтовых отделений

РУП "Белпочта" планирует в год обновлять около ста почтовых отделений, сообщает БЕЛТА.


Об этом заявила генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич на церемонии открытия почтового отделения в Витебске после реконструкции. По ее словам, в Беларуси работает чуть более 3 тысяч почтовых отделений, из них около 700 – городские, остальные – сельские. 

– Проводим ребрендинг: в течение девяти месяцев этого года работали над 57 отделениями. На следующий год и на будущее мы поставили себе планку обновить до 100 отделений. В планах – привести их в современный вид, более комфортное состояние для потребителей. Будем совершенствовать и комплекс наших услуг населению. И это касается не только города, но и сельской местности: к примеру, сейчас в Оршанском районе развивается проект «Мобильный почтальон», – рассказала Светлана Юркевич. 
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Фото: Артур ПРУПАС
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