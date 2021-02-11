РУП «Белпочта» присвоен сертификат Всемирного почтового союза уровня А (золотого) в области управления качеством международной почтовой службы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Фото: БЕЛТА
Аттестация проводилась в рамках сертификационного аудита в области управления качеством международной почтовой службы. По его итогам эксперты высоко оценили деятельность предприятия, отметили стремление к оптимизации и совершенствованию производства, достойные взаимоотношения с таможенными органами, внутренними и иностранными авиаперевозчиками.
Высоко оценили и коллектив предприятия, профессионализм сотрудников, их вовлеченность в деятельность. Обратили внимание и на атмосферу в коллективе, и преданность делу.
По итогам проведенного мероприятия Международным бюро Всемирного почтового союза было принято решение о присвоении сертификата уровня А (золотого) в области управления качеством международной почтовой службы.
Опубликовано:
539
«Белпочта» удостоена сертификата Всемирного почтового союза
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter