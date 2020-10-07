Белорусы в январе – сентябре купили валюты на $ 1,55 млрд больше, чем продали

В январе – сентябре физлица купили наличной и безналичной валюты на $ 7 млрд 613,7 млн в эквиваленте, а продали – $ 6 млрд 63,2 млн. Чистая покупка иностранной валюты физическими лицами составила $ 1,55 млрд.Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $ 17 млрд 284,9 млн в эквиваленте, продали – $ 15 млрд 860,3 млн. Чистая покупка – $ 1 млрд 348,6 млн.Нерезиденты Беларуси купили валюты на $ 196,2 млн в эквиваленте, продали – $ 603,7 млн. Чистая продажа – $ 407,5 млн.