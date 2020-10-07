Белорусы за девять месяцев 2020 года купили валюты на 1,55 миллиарда долларов больше, чем продали. Об этом проинформировали в Нацбанке.
В январе – сентябре физлица купили наличной и безналичной валюты на $ 7 млрд 613,7 млн в эквиваленте, а продали – $ 6 млрд 63,2 млн. Чистая покупка иностранной валюты физическими лицами составила $ 1,55 млрд.
Субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $ 17 млрд 284,9 млн в эквиваленте, продали – $ 15 млрд 860,3 млн. Чистая покупка – $ 1 млрд 348,6 млн.
Нерезиденты Беларуси купили валюты на $ 196,2 млн в эквиваленте, продали – $ 603,7 млн. Чистая продажа – $ 407,5 млн.
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Белорусы в январе – сентябре купили валюты на $ 1,55 млрд больше, чем продали
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ