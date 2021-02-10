Белорусы стали чаще рассчитываться за покупки пластиковой картой

Так, доля безналичных расчетов составила более 60%. В 2019 году цифра была 54,9%.В прошлом году белорусы покупали что-либо за наличные в 39,8% случаев.Из статистики Нацбанка следует: в 2020 году число имеющихся в обращении банковских карт уменьшилось с 15,528 миллиона до 15,486 миллиона.Спросом в стране пользуются следующие платежные системы: MasterCard (5,66 миллиона карт), Visa (5,57 миллиона), БЕЛКАРТ (более 2,3 миллиона) и БЕЛКАРТ-Maestro (среди белорусов – 1,9 миллиона пользователей карточек этой системы).Отмечается, что на территории страны стало меньше работающих инфокиосков: за прошлый год их число уменьшилось с 3080 до 2827. Но банкоматов в Беларуси прибавилось: в 2019 году их было 4294, в прошлом году уже 4387.