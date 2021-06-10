Черногория открылась для белорусских туристов. Новые подробности маршрута рассказали в Республиканском союзе туристических организаций, сообщает Минск-Новости.
Дорога от Минска до Подгорицы со стыковкой в Стамбуле занимает практически весь день. Теперь вылет из белорусской столицы в 10:30, в Подгорице путешественники будут в 19:50. Напомним, ранее перелет прямым чартером «Белавиа» из Минска в Тиват составлял два часа пять минут.
Рейсы Минск – Стамбул – Подгорица теперь выполняются по средам, пятницам, субботам. Расписание следующее:
вылет в 10:30, прибытие в Стамбул в 13:05 (борт TK 284 MSQ IST);
вылет из Стамбула в 19:00, прибытие в Подгорицу в 19:50 (борт TK1087 IST TGD).
Возвращение в Минск (рейсы по вторникам, средам, воскресеньям):
вылет из Подгорицы в 9:30, прибытие в Стамбул в 12:15 (борт TK1086 TGD IST);
вылет из Стамбула в 17:40, прибытие в Минск в 20:05 (борт TK 285 IST MSQ).
Для поездки в Черногорию белорусам не нужны ПЦР-тесты, но только если их доставляют прямым рейсом. В данном случае самолет прибывает из страны «красной зоны» (для Черногории Турция находится именно в таком списке), поэтому ПЦР-тест (сделанный не ранее 72 часов до прибытия) обязателен.
В РСТО отмечают, что авиакомпании используют систему Timatic, которая раньше хранила данные по визовым требованиям, которые менялись очень редко. Именно она база-первоисточник для авиакомпаний, в которой размещена информация, каким туристам разрешать въезд. Недавно в Timatic добавили правила по COVID-19, но они редко обновляются и не дают в полной мере информацию по правилам транзита в условиях пандемии. Telegram-канал «Черногория-новости» рекомендует на рейсах с пересадками всегда делать ПЦР-тест.
Стоимость туров в Черногорию с перелетом «Турецкими авиалиниями» – от 1200 евро за 10 ночей. Стоимость билетов – от 550 евро.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
761
Белорусы снова могут летать на отдых в Черногорию: что для этого нужно и как изменился маршрут
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter