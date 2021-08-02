Олимпийские игры в Токио подошли к экватору. В белорусской национальной копилке наград уже есть золото и бронза, и наши спортсмены продолжают борьбу за медали. Сегодня в рамках Игр состоялись квалификационные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в нескольких категориях, где отбирались полуфиналисты олимпийской регаты. Наши соотечественники показали на них высокие результаты.
Олег Юреня в гонке байдарок на 1000 м финишировал с результатом 3 минуты 43,333 секунды. Он занял первое место в своем заплыве и, таким образом, попадает в полуфинал. Туда также проходит отставший от нашего соотечественника на несколько секунд серб Боян Сделар (3 минуты 45,074 секунды). Отметим, что олимпийские полуфиналы в этой дисциплине состоятся 3 августа.
Белоруски Марина Литвинчук и Ольга Худенко сегодня пробовали свои силы в гребле на байдарке-двойке на 500 м. В своем заплыве наши спортсменки финишировали вторыми, преодолев дистанцию за 1 минуту 43,377 секунды. Они менее, чем на секунду отстали от представительниц Венгрии (1 минута 42,776 секунды). Впрочем, результат белорусок позволяет им пройти в полуфинал соревнований, который состоится 3 августа.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О том, как наша сборная выступила на Играх за выходные, читайте в этом обзоре.
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Белорусы пробились в полуфиналы олимпийских турниров по гребле на байдарках и каноэ
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