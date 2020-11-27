Премия Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ имени Чингиза Айтматова в 2020 году присуждена литературоведу, писателю, заслуженному деятелю культуры Республики Беларусь, академику НАН Беларуси, доктору филологических наук, профессору Владимиру Гниломедову. Об этом объявили во время заседания Совета МПА СНГ.
Владимир Гниломедов - автор 13 монографий и более 350 статей по истории, теории, методологии и текстологии белорусской литературы и литературной критике.
Премия является формой поощрения граждан государств-участников СНГ, присуждается за достижения в области литературы, выдающиеся оригинальные произведения и многогранную литературную деятельность. К награждению представляется не более одной кандидатуры в течение года.
Фото: НАН
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Белорусскому литературоведу Владимиру Гниломедову присудили премию МПА СНГ имени Чингиза Айтматова
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