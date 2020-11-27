Белорусскому литературоведу Владимиру Гниломедову присудили премию МПА СНГ имени Чингиза Айтматова

Владимир Гниломедов - автор 13 монографий и более 350 статей по истории, теории, методологии и текстологии белорусской литературы и литературной критике.Премия является формой поощрения граждан государств-участников СНГ, присуждается за достижения в области литературы, выдающиеся оригинальные произведения и многогранную литературную деятельность. К награждению представляется не более одной кандидатуры в течение года.Фото: НАН