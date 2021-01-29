Белорусско-израильская научно-историческая видеоконференция по холокосту собрала широкий круг участников

Белорусско-израильская научно-историческая видеоконференция на тему «Холокост в Беларуси» явилась важным событием в череде мероприятий по случаю Международного дня памяти жертв холокоста. Как рассказали корреспонденту sb.by в белорусском посольстве в Израиле, во время видеоконференции были рассмотрены исторические и социально-психологические аспекты трагедии массового истребления в Беларуси евреев нацистами в годы Второй мировой войны.



«На примере трагедии Минского гетто были проанализированы примеры выживания его узников, в том числе спасенных белорусами, впоследствии удостоенными звания Праведника народов мира. Участникам конференции продемонстрировали снятый по заказу «Яд Вашем» новый документальный фильм «Забудь и запомни». В центре картины – судьба уроженца Беларуси Давида Таубкина, которому удалось выжить в Минске во время немецкой оккупации», – отметили в белорусской дипломатической миссии.



В конференции, длившейся более трех часов, приняли участие главы дипломатических миссий Беларуси и Израиля, руководители структурных подразделений министерств иностранных дел двух стран, историки и научные работники Белорусского государственного университета и Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минского государственного лингвистического университета, Исторической мастерской им. Л. Левина и другие эксперты.



Главные организаторы мероприятия – Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и израильский Мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд Вашем».