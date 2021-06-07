Белорусско-азиатский форум пройдет 9 июня в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.
– Цели форума – презентация экспортного потенциала Беларуси, установление профессиональных контактов и открытый обмен мнениями о ходе и перспективах торгово-экономического сотрудничества Беларуси с азиатскими странами, – пояснили в дипмиссии.
Планируется, что в мероприятии примут участие представители 12 посольств государств Азии в России и в Беларуси по совместительству, которые не имеют своих дипломатических представительств в Минске и где нет белорусских загранучреждений. Среди них послы, руководители дипмиссий и дипломаты Индонезии, Йемена, Камбоджи, Малайзии, Шри-Ланки, Мьянмы, Непала, Сингапура, Таиланда, Афганистана, Лаоса, Филиппин.
Белорусскую сторону на форме представят заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, заместитель начальника управления международного бизнеса Банка развития Дмитрий Кулешов.
– Спикеры форума расскажут представителям Азиатского региона о возможностях сотрудничества с промышленными предприятиями нашей страны, экспортном финансировании совместных проектов и потенциале белорусского государства в сфере сельского хозяйства, о роли Белорусской торгово-промышленной палаты в развитии взаимодействия с партнерами на азиатском рынке, – обозначили в посольстве.
Фото: БЕЛТА
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Белорусско-азиатский форум пройдет в Москве 9 июня
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.