БСЖ: все этапы избирательной кампании освещались белорусскими государственными СМИ всесторонне и объективно

Все этапы избирательной кампании освещались белорусскими государственными СМИ всесторонне и объективно. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Белорусского союза журналистов, главный редактор журнала «Журналист» Сергей Сверкунов, рассказывая о предварительных результатах мониторинга материалов средств массовой информации, проведенного БСЖ.





Как отметил Сергей Сверкунов, основной целью этой объемной работы было оценить работу СМИ в период электоральной кампании 2020 года. Предварительные результаты таковы:

– Белорусские СМИ обеспечивают на должном уровне информационное сопровождение электоральной кампании по выборам Президента Республики Беларусь. Всем кандидатам были предоставлены равные права для выступления в СМИ. Кроме того, все этапы избирательной кампании освещались всесторонне и объективно.

Результаты же мониторинга 14 негосударственных интернет-ресурсов на предмет освещения электоральной кампании 2020 года показали иные результаты. Сергей Сверкунов сообщил, что в период с 10 по 25 июля мониторинг выявил 1918 соответствующих материалов, касающихся выборов-2020, причем более половины из них – резко выраженного негативного характера:

– 887 публикаций носили нейтральный характер, 1028 были негативного характера и три публикации – позитивного характера. Встречались и материалы резко выраженного агрессивного характера. Налицо бесспорное нарушение статьи 4 закона о СМИ.

Окончательные итоги мониторинга будут опубликованы после выборов в журнале «Журналист» и на сайте БСЖ.

Отметим, что в июле 2020 года Белорусский союз журналистов начал обсуждение Глобальной хартии этики журналистов, принятой в 2019 году на XXX Всемирном Конгрессе Международной федерации журналистов. Документ будет вынесен на рассмотрение делегатов XIV съезда БСЖ осенью нынешнего года. А в 1995 году на IX съезде Белорусского союза журналистов был принят Кодекс профессиональной этики журналиста. Его положения во многом перекликаются с содержанием хартии. Однако за 25 лет ситуация в журналистике серьезно изменилась, поэтому секретариат союза предлагает журналистскому сообществу принять участие в обсуждении положений хартии на сайте БСЖ.

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