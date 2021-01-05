Белорусский союз женщин выдвинул 135 делегатов на Всебелорусское народное собрание

Как отметила председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, подготовку к Всебелорусскому народному собранию члены объединения начали задолго до сегодняшнего дня. Прежде всего, это проведение диалоговых площадок на районном, областном и республиканском уровне., – рассказала Елена Богдан.Среди делегатов Всебелорусского народного собрания представительницы самых разных сфер: работницы промышленности и сельского хозяйства, педагоги, врачи, журналисты. Причем как рядовых, так и руководящих должностей., –резюмировала председатель Белорусского союза женщин.