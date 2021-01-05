Заседание Президиума ОО «Белорусский союз женщин» прошло сегодня в Минске. Объединение выдвинуло 135 своих делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11–12 февраля 2021 года.
Как отметила председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, подготовку к Всебелорусскому народному собранию члены объединения начали задолго до сегодняшнего дня. Прежде всего, это проведение диалоговых площадок на районном, областном и республиканском уровне.
– Мы собрали много предложений и выделили 67 наиболее важных. Основная их часть касается дальнейшего социального-экономического развития государства. Это укрепление традиционных семейных ценностей, активное участие женщин в жизни страны, развитие женского предпринимательства. А самое главное – предложения касаются духовно-нравственного и патриотического воспитания наших детей, – рассказала Елена Богдан.
Среди делегатов Всебелорусского народного собрания представительницы самых разных сфер: работницы промышленности и сельского хозяйства, педагоги, врачи, журналисты. Причем как рядовых, так и руководящих должностей.
– Надеюсь, наши предложения войдут в состав резолюции и лягут в основу мероприятий, которые закладываются в программу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет, –резюмировала председатель Белорусского союза женщин.
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Белорусский союз женщин выдвинул 135 делегатов на Всебелорусское народное собрание
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ