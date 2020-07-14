Белорусский союз женщин обсудил важнейшие вопросы социальной и семейной политики

Вчера в пресс-центре Дома прессы состоялся круглый стол, в ходе которого представители Белорусского союза женщин обсудили важнейшие направления социальной политики и насущные вопросы семейной политики.

Такая форма работы Белорусского союза женщин, когда в ходе открытого диалога и свободных дискуссий обсуждаются ключевые моменты социальной и семейной политики, не раз давала свои результаты: многие значимые изменения в этих сферах проходили в том числе и по инициативе этого общественного объединения.

– То, что мы сделаем сегодня – это задел на будущее, – уверена председатель Белорусского союза женщин, руководитель Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина. – Для нас чрезвычайно важно, чтобы развитие страны шло в одном направлении – по восходящей. Наши предложения слышат, учитывают. Это говорит о том, что наше гражданское общество активно участвует в принятии и выработке решения.

Сделано за последние годы немало. В стране существует 11 видов пособий. Более 1,8% ВВП страны идет только на денежные пособия, в общей сложности 8,5% в целом на меры по поддержке семей с детьми. И заместитель председателя Белорусского союза женщин, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич уверена, что в этом направлении и нужно продолжать двигаться, ведь укрепляя семью, мы укрепляем государство:

– Это нужно делать через законодательные акты, через поддержку семьи, женщины. И не менее важно помнить о наших ценностях. Социальный курс нашего государства в части семейной политики, уверена, будет только укрепляться.

– На демографическую ситуацию и то, что происходит в семье, конечно, влияют различные условия, – согласна начальник управления семейной политики Министерства труда и социальной защиты Вера Лабкович. – Сегодня система семейной политики охватывает практически все сферы жизнедеятельности семьи. Это не только материальная поддержка, это система, которая нацелена на трудовые гарантии, жилищную поддержку, вопросы образования, социального обслуживания, здравоохранения... Это целостная система, где каждый блок взаимодополняет другой.