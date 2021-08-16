Белорусский школьник завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по географии

Стоит отметить, что это уже второе золото на счету белорусских школьников в истории участия национальной сборной на данных соревнованиях. В нынешнем году состязание проходило с 10 по 16 августа в онлайн-формате.
Также нашу страну на олимпиаде представили Илья Туча (гимназия № 1 г. Барановичи), Леонид Полховский (Могилевский государственный областной лицей № 3) и Дмитрий Михасько (гимназия № 2 г. Витебска). Участие юных географов в международном состязании стало возможным благодаря их успешному выступлению в нынешнем году на Европейской международной олимпиаде по географии, где школьники завоевали две серебряные и шесть бронзовых медалей.
К состязанию ребят готовили декан факультета географии и геоинформатики БГУ Дмитрий Курлович и доцент кафедры экономической и социальной географии данного факультета Илья Запрудский.
Участники олимпиады решали мультимедийный тест, теоретические задания и демонстрировали навыки аналитической работы с полевыми географическими и геологическими материалами. Все задания выполнялись исключительно на английском языке.
Всего в iGeo-2021 приняли участие 200 школьников из 46 стран.
В нынешнем году страной-организатором выступила Турция. В 2022 году олимпиада будет проводиться во Франции.
СправочноМеждународная географическая олимпиада (iGeo) проводится с 1996 года под патронажем Международного географического союза с целью повышения интереса молодежи к географическим и экологическим исследованиям. В состязании участвуют юные географы в возрасте от 16 до 19 лет. За период проведения олимпиады география стран-участниц расширилась от 5 до 46 стран.
Фото: vb.by