По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль подешевел по отношению к трем основным валютам. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,008 до BYN 3,1368.
Доллар стал дороже на BYN 0,0036 и теперь оценивается в BYN 2,5818.
А российский рубль укрепился на BYN 0,0264 и сейчас стоит BYN 3,4399 за сотню.
Вчера белорусский рубль также ослаб к трем основным валютам.
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Белорусский рубль 27 января ослаб к трем основным валютам
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