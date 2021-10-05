Белорусский психолог раскритиковал принципы работы Михаила Лабковского

Михаил Лабковский – популярный российский психолог и писатель. И хотя сегодня многие восхищаются его радикальными методами работы, они подходят далеко не всем. Своим мнением о деятельности коллеги поделился в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" психолог Алексей Белоцерковец.
Специалист рассказал, что смотрел многие выступления Лабковского. Некоторые из них ему импонируют.
– Я понимаю его секрет: он дает то, что нужно людям. То есть некую таблетку. Когда к специалисту приходит человек с раненым сердцем, он имеет запрос быстро вылечиться и забыть свою любовь. Но волшебной таблетки нет, а Лабковский будто создает эту иллюзию и дает четкий алгоритм того, что делать, – отметил он.
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