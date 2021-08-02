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Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской

Национальный олимпийский комитет Беларуси внимательно следит за ситуацией вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской и работает в тесном сотрудничестве с оргкомитетом Игр и Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.


Как сообщалось ранее, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады в Токио.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что в соответствии со своим уставом и Олимпийской хартией НОК Беларуси готов и далее отстаивать и защищать интересы всех белорусских атлетов от любых форм дискриминации, если таковые будут иметь место.
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Фото: РЕЙТЕР
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Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
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