Национальный олимпийский комитет Беларуси внимательно следит за ситуацией вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской и работает в тесном сотрудничестве с оргкомитетом Игр и Международным олимпийским комитетом. Об этом сообщили в пресс-службе НОК.
Как сообщалось ранее, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады в Токио.
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что в соответствии со своим уставом и Олимпийской хартией НОК Беларуси готов и далее отстаивать и защищать интересы всех белорусских атлетов от любых форм дискриминации, если таковые будут иметь место.
Опубликовано:
1492
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter