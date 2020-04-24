Белорусский Красный Крест запустил платформу пожертвований на программу борьбы с COVID-19

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На ресурсе donation.redcross.by/covid можно узнать обо всех способах помощи, пожертвовать средства, отправить заявку на волонтерство и так далее. Также здесь размещена оперативная информация об объемах собранной помощи и о том, как она распределяется. Как выполняются заявки на доставку товаров и лекарств на дом одиноким пожилым и людям с инвалидностью., — отметила генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Ольга Мычко. И такие партнеры есть. Например, инициативу Красного Креста поддержала EPAM: ИТ-компания уже перечислила организации 100 тысяч долларов и обратилась к своим сотрудникам с предложением сделать частные пожертвования, финальную сумму которых EPAM удвоит.Все средства пойдут на закупку необходимой медицинской техники, средств индивидуальной защиты для врачей, медицинских работников и волонтеров, а также на поддержку других важных направлений работы Белорусского Красного Креста в условиях борьбы с COVID-19. Эта помощь позволит обеспечить устойчивую работу медико-социальной службы "Дапамога". Сейчас 146 медицинских сестер и 25 сестер милосердия обслуживают на дому около 1,5 тысячи подопечных. Кто-то из них лишился ног, кто-то живет с серьезными хроническими заболеваниями — без заботы и поддержки эти люди просто не справятся. А медсестры не справятся без перчаток, масок и антисептиков.Средства защиты и дезинфекции нужны и волонтерам, социальным работникам, которые заняты доставкой рецептов, продуктов и лекарств: каждый день поступают сотни таких запросов, которые аккумулируют территориальные центры социального обслуживания населения и поликлиники по всей стране. С 30 марта волонтеры Белорусского Красного Креста выполнили уже 4508 запросов.Пожертвования также помогут поддержать боевой дух медиков. Для начала хотя бы питьевой водой и горячими обедами. А если получится, то и средствами индивидуальной защиты.Значимое направление работы в эти дни — психологическая поддержка пожилых людей и контактных лиц 1-го и 2-го уровней, которые взаимодействуют с больными COVID-19. Для них работает инфолиния "Добрый телефон": по номерам 201 (для мобильного) и 122 (для стационарного) человек может поделиться своими проблемами с волонтером, который его обязательно выслушает и ответит на все интересующие вопросы.