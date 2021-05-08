Белорусский государственный национальный флаг на зданиях Минска

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Обязательным атрибутом государства, наряду с гербом и гимном, является флаг. Его история отражает важнейшие этапы в жизни нации. А дизайн лаконично и весьма условно выражает историческое, культурное и религиозное наследие народа. Беларусь – страна с богатой историей и уникальной современностью. Она единственная на постсоветском пространстве сохранила советский флаг, внеся лишь небольшие изменения. Официально его вид закреплен 14 мая 1995 года, по результатам всенародного референдума, инициированного Президентом Александром Лукашенко. Проект современного белорусского флага поддержали 75 процентов избирателей. Красный цвет — символ знамен Красной армии, кровь солдат, подвиг белорусского народа. Зеленый символизирует лесные богатства, поля и мир. Узор орнамента «восходящее солнце» — это национальный характер и духовная чистота белорусов. За четверть века белорусский флаг летал в космос, поднимался на высочайшие горные пики, бывал в Антарктиде. На фоне событий 2020 года, белорусский государственный флаг стал символом патриотов своей страны и настоящим национальным.