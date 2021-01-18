Белорусский государственный академический музыкальный театр отметил 50-летие большим концертом

Несмотря на пандемию коронавируса, юбилейный год Музыкальный театр встречает с серьезными творческими планами: до конца 2021 года нас ждет несколько громких премьер, а уже на этой неделе артисты начинают репетиции знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», которая возвращается на белорусскую сцену.