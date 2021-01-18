Вечером 17 января Белорусский государственный академический музыкальный театр отпраздновал 50-летний юбилей: в большом концерте приняли участие все артисты театра, включая великолепную Наталью Гайду и Василия Сердюкова, которые и в 81 год продолжают выходить на сцену, петь и танцевать, подавая молодежи пример творческого долголетия.
Несмотря на пандемию коронавируса, юбилейный год Музыкальный театр встречает с серьезными творческими планами: до конца 2021 года нас ждет несколько громких премьер, а уже на этой неделе артисты начинают репетиции знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», которая возвращается на белорусскую сцену.
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Белорусский государственный академический музыкальный театр отметил 50-летие большим концертом
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ