Белорусский боксер Владислав Смягликов вышел в 1/4 финала Олимпийских игр

Ему удалось обойти соперника из Самоа - Ато Леау Плодицки-Фаогали. Победу атлету из Гомельской области отдали четыре из пяти обслуживавших бой судей. Поединок завершился со счетом 4:1.Следующим конкурентом белорусского боксера 30 июля станет новозеландский атлет Давид Нюка.Владислав Викторович Смягликов - белорусский боксер из Добруша, член национальной сборной. Мастер спорта международного класса Беларуси. В июне 2019 года завоевал серебро в весовой категории до 91 кг на Европейских играх, в финале уступив российскому боксеру Муслиму Гаджимагомедову.