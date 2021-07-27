Боксер из Беларуси Владислав Смягликов (81 кг) с победы стартовал на турнире в Токио: спортсмен вышел в четвертьфинал весовой категории до 91 кг олимпийского турнира.
Ему удалось обойти соперника из Самоа - Ато Леау Плодицки-Фаогали. Победу атлету из Гомельской области отдали четыре из пяти обслуживавших бой судей. Поединок завершился со счетом 4:1.
Следующим конкурентом белорусского боксера 30 июля станет новозеландский атлет Давид Нюка.
Владислав Викторович Смягликов - белорусский боксер из Добруша, член национальной сборной. Мастер спорта международного класса Беларуси. В июне 2019 года завоевал серебро в весовой категории до 91 кг на Европейских играх, в финале уступив российскому боксеру Муслиму Гаджимагомедову.
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Белорусский боксер Владислав Смягликов вышел в 1/4 финала Олимпийских игр
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