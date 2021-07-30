Белорусский боксер Владислав Смягликов не прошел в полуфинал олимпийского турнира

Белорус не смог справиться с соперником из Новой Зеландии Дэвидом Ньико. Поединок завершился со счетом 0:5.Владислав Смягликов – белорусский боксер из Добруша, выступающий в тяжелой весовой категории. Боец впервые попробовал свои силы на Олимпийских играх.