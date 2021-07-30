Боксер с Гомельщины Владислав Смягликов потерпел поражение в четвертьфинальном бою и утратил шансы на медали.
Белорус не смог справиться с соперником из Новой Зеландии Дэвидом Ньико. Поединок завершился со счетом 0:5.
Владислав Смягликов – белорусский боксер из Добруша, выступающий в тяжелой весовой категории. Боец впервые попробовал свои силы на Олимпийских играх.
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Белорусский боксер Владислав Смягликов не прошел в полуфинал олимпийского турнира
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