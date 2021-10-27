Инклюзия как норма: в белорусских школах прошла фотовыставка "Просто дети в школе"

В первой половине октября в белорусских школах проходила фотовыставка «Просто дети в школе». Экспозиция рассказала о школьных буднях детей с инвалидностью из разных городов Беларуси. Цель фотопроекта – показать, что все дети могут учиться вместе независимо от наличия или отсутствия инвалидности.
Фотопроект прошел в рамках информационной кампании «Просто дети в школе», которая направлена на изменение отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию и реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.
У каждой школы, рассказывают организаторы проекта, была возможность оформить фотовыставку в свободном формате: на информационных стендах, мольбертах, в самих классах. Предложенную экспозицию можно было расширять, и многие школы дополняли выставку историями своих учеников и учениц с инвалидностью. Так учащиеся не только познакомились с историями других детей, но и увидели знакомые лица одноклассников и одноклассниц, больше узнали об их жизни, успехах и увлечениях.
Во время выставки во многих школах прошли информационные часы на тему инклюзии. Дети познакомились с понятиями «инклюзия», «инвалидность», этикой общения с людьми с инвалидностью, узнали, как создать дружественную среду в школе.
Фотографии предоставлены организаторами проекта