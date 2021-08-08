Белорусских борцов - медалистов Олимпиады встретили в столичном аэропорту

Три медали – две серебряные и одна бронзовая. Таков итог выступления на Олимпийских играх в Токио наших борцов. Сегодня в национальном аэропорту «Минск» встречали их обладателей – домой вернулись Ирина Курочкина, Магомедхабиб Кадимагомедов и Ванесса Колодинская.







В вип-зале аэропорта снова собрались сотни встречающих. Родители спортсменов, их тренеры, друзья, коллеги по команде. Цветы, поздравления, плакаты с изображениями призеров Игр в Токио – встреча прошла очень тепло.

- Огромное счастье вернуться домой, - говорила собравшимся журналистам Ирина Курочкина, на своей первой Олимпиаде завоевавшая серебряную медаль. – Знали, что нас будут встречать, но пока такое внимание непривычно.





На вопрос о том, рассчитывала ли спортсменка на такой успех в Токио, Ирина ответила: она боролась, а результатом этой борьбы в этот раз стало серебро.

- Я счастлива. Сегодня у меня серебряная медаль, буду стремиться к большему. Это достойная награда за проделанную нами работу – в подготовке к Олимпийским играм помогало очень большое количество людей. Психологически на Олимпиаде было очень тяжело. Это мои первые Игры. Своего рода репетицией перед ними были домашние Европейские игры, хотя это и не такой масштабный турнир. О чем мечтаю? Много мыслей. Хочется отдохнуть, наконец увидеть родных, близких, - всех тех, кого долгое время не видела.

Родные Ирины тоже были в аэропорту. Из Ракушево в Минск приехали мама и папа спортсменки, не смогли пропустить встречу и ее сестры. Мама Ирины Тамара Казимирона не скрывала: эмоции не улеглись до сих пор.

- Наверное, еще нескоро улягутся! Мы очень сильно переживали за Иру, волновались, плакали, желали ей победы. Очень рады, что все получилось.





Магомедхабиб Кадимагомедов, также ставший обладателем серебряной награды Олимпийских игр в Токио, признался:

- У меня есть свои принципы и цели, к которым стремлюсь. Это золото. Я ехал в Токио за золотой медалью, поэтому немного расстроен. Может, чуть позже осознаю, почувствую радость от этой медали… Сейчас планирую неделю – две отдохнуть, а потом начну готовиться к чемпионату мира.

Долго не отпускали журналисты и Ванессу Колодинскую. После обиднейшего поражения в полуфинальной схватке она смогла собраться и просто не оставила шансов своей сопернице в споре за бронзу американке Джаккаре Винчестер.





- Было обидно, что в полуфинале на секунду потеряла концентрацию. При всем моем желании я уже не могла завершить схватку в свою пользу… Тогда мне нужно было выплеснуть все эмоции, и я рада, что позволила себе сделать это сначала наедине с тренером, а потом и с собой. Близкие писали, поддерживали, это очень помогло. На следующий день было чуть больше тревожности, но я рада, что это не помешало мне достигнуть результата. До сих пор думаю о том, что не получилось в полуфинале. Наверное, все дело в том, что в конце схватки я задумалась о времени – сколько осталось до конца. А лишняя мысль вообще не должна присутствовать. Во время поединка нужно быть максимально сконцентрированной.

Председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов признался: тоже волновался, сидя перед телевизором во время выступления белорусских борцов. Но остался доволен их результатами.

- Мы планировали такой результат, хотя я, откровенно говоря, думал, что у нас будет две медали. Очень приятно, что представители нашего вида спорта пополнили медальную копилку страны тремя наградами. У нас уже есть планы и на следующий олимпийский цикл. Мы понимаем ответственность. Планку снижать не будем. Постараемся сделать все, чтобы увеличить число наград или как минимум удержаться на заданной планке на Играх в Париже.















