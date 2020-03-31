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Белорусские запасы кварцевого песка способствуют переходу на стеклянную тару

Пресс-конференция, посвященная деятельности геологических и добывающих организаций Беларуси, прошла в Национальном пресс-центре.

Начальник управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб рассказал о добыче и использовании кварцевого стекла. По его словам, в 2019 году был обеспечен прирост запасов песка, пригодного для стекольной промышленности:

— Сегодня достаточно остро стоит вопрос по переходу с ПЭТ-упаковки на стеклянную тару. Мы получили прирост запасов более пяти миллионов тонн кварцевого песка. Впоследствии это будет способствовать переходу на стеклянную тару.

Также данные запасы кварцевого песка, которые сейчас составляют 60 миллионов тонн, создадут резервы для производства собственного сырья, что позволит уменьшить импорт кварцевого стекла из стран-соседей, прежде всего из России и Украины.


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